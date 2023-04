Deputado do DF ameaça senador do mesmo partido: 'vamos sentar a porrada para largar de ser otário'

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e deputado distrital, Wellington Luiz, foi registrado em vídeo ameaçando o senador Marcelo Castro com violência física.

De acordo com O Globo, O incidente ocorreu após Castro apresentar um relatório contrário a uma emenda que previa um reajuste de 18% para as forças armadas de segurança do DF. Os dois políticos são membros do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

"Traiu a gente. Acabei de noticiar ao presidente do partido, Baleia Rossi, sobre esse quadro que muito nos indigna. Eu, inclusive, vou mover ação contra ele, porque a peça dele é uma peça tecnicamente errada. E outra coisa: ele nem sequer podia ser relator, porque estava na legislatura passada. Então, vamos sentar a porrada nele para largar de ser otário", afirma Wellington, exaltado com a atitude do colega de legenda.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.