Deputado do PT pede criação de frente de defesa para indústria naval, destruída pela Lava Jato

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Alexandre Lindenmeyer (PT-RS) protocolou na quarta-feira (1º) um requerimento para criação da 'Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval Brasileira', que buscará fortalecer o setor estratégico enuqanto gera milhares de empregos industriais.

A Lava Jato praticamente dizimou o setor, que teve de cortar drasticamente postos de trabalho.

Segundo Lindenmeyer, a indústria naval demonstrou no passado recente a sua importância estratégica para o País, sua capacidade de gerar empregos, ampliar a renda das famílias e alavancar o desenvolvimento.

“A criação da frente parlamentar reforça o nosso compromisso de trabalhar pelo fortalecimento da indústria naval, em especial para retomar o vigor do polo naval na região Sul do Rio Grande do Sul”.

A instalação da frente na Câmara depende da assinatura de um terço dos deputados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.