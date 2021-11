Deputados pedem que CVM investigue por uso de informação privilegiada em escândalo das offshores

Apoie o 247

247 - Os deputados federais Elias Vaz (PSB-GO), Kim Kataguiri (DEM-SP), Lídice de Mata (PSB-BA) e Bira do Pindaré (PSB-MA) ingressaram com uma representação contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pelo suposto uso de informações privilegiadas. De acordo com o site Poder360, Guedes teria omitido no nome da filha e da esposa na declaração confidencial de informações (DCI) , feita em 2019, da offshore Dreadnoughts Internacional Group Limited, mantida por ele no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas.

O caso foi revelado em outubro, quando veio à tona o escândalo dos Pandora Papers que revelou que autoridades e personalidades de todo o mundo mantinham contas em paraísos fiscais. No caso de Guedes, ele manteve as operações mesmo após assumir o comando do Ministério da Economia, o que vai de encontro às regras do serviço público e da Lei de Conflito de Interesses.

Segundo a reportagem, a representação aponta que “Paula Drumond Guedes, filha do ministro, se tornou diretora da offshore em dezembro de 2018, quando Guedes se preparava para entrar no governo. Ela está no cargo até hoje. Já a esposa do ministro, Maria Cristina Bolívar Drumond Guedes, é sócia da empresa. Essas informações vinham sendo omitidas à Comissão de Ética Pública do Governo Federal”.

“Tais circunstâncias levantam sérias suspeitas sobre o comportamento ético de Paulo Guedes tanto na esfera pública quanto no mercado financeiro. Ademais, é preciso que a CVM investigue as reais motivações de tamanha omissão”, destacam os parlamentares no documento.

