Desembargadora Simone Schreiber ganha força na disputa para vaga do Supremo Tribunal Federal

247 – Um novo nome surgiu na lista de apostas para ministros do Supremo Tribunal Federal. Trata-se da desembargadora Simone Schreiber. "A aposentadoria da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber, em outubro, aumenta a pressão para que Lula (PT) indique uma mulher para substituí-la na Corte. E um novo nome passou a ser considerado no entorno do presidente: o da desembargadora Simone Schreiber, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro", aponta a jornalista Mônica Bergamo , na Folha de S. Paulo.

"A magistrada, que tem mestrado em Direito Constitucional e doutorado em Direito Público, é autora do livro 'A Publicidade Opressiva de Julgamentos Criminais', um tratado sobre liberdade de expressão e de como a imprensa pode influenciar a condenação de acusados mesmo fazendo ou não uma apuração isenta dos fatos", acrescenta.

