Desesperado, Bolsonaro pede a apoiadores que convençam eleitores a tirar votos de Lula

A fala foi realizada em ato de campanha em Presidente Prudente (SP). Bolsonaro está desesperado com pesquisas de intenção de voto que apontam vitória de Lula no primeiro turno edit

247 - Jair Bolsonaro (PL), desesperado com pesquisas de intenção de voto que apontam vitória do ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno, pediu a seus apoiadores que convençam eleitores que declaram voto no PT a votar nele, em ato de campanha em Presidente Prudente (SP).

“Eu peço a todos vocês que compareçam às urnas, vá votar de verde e amarelo, convença as pessoas que estão do outro lado a vir para o nosso lado, que é o lado do bem, que é o lado da verdade, da prosperidade, da liberdade, é o lado que todos nós queremos”, pediu Bolsonaro. A seu lado estavam os candidatos em São Paulo para governador, Tarcísio Freitas (Republicanos), e para senador, Marcos Pontes (PL).

“Vocês veem por aí um instituto de pesquisas que não tem qualquer credibilidade dando vitória para um bandido no primeiro turno. Nossa pesquisa é o Datapovo, é o sentimento de cada de vocês, o comparecimento nas urnas e o convencimento de quem está equivocado para nós continuarmos trilhando o futuro que interessa a cada um de nós”, continuou Bolsonaro.

Ele ainda defendeu o armamento. “As ditaduras são precedidas de processo de desarmamento da população. Nós agimos de forma contrária. Povo armado jamais será escravizado. O povo tem o direito à legítima defesa”, afirmou. “Um presidente que, cada vez mais, fala na legítima defesa, que não quer desarmar o seu povo, muito pelo contrário. Esperem acabar as eleições. Todos andarão dentro das quatro linhas da Constituição”, reforçou.

