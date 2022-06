Desesperado com as pesquisas, Bolsonaro diz "iremos à guerra" a seus apoiadores

Jair Bolsonaro conclamou seus seguidores 'à guerra' ao afirmar que é preciso evitar que o Brasil 'siga o caminho' de países da América do Sul que elegeram presidentes de esquerda edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a insinuar que pode tentar um golpe caso não seja reeleito no pleito de outubro, que, segundo as pesquisas de intenção de voto, tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como favorito. Utilizando um tom ameaçador, Bolsonaro disse que, "se precisar, iremos à guerra" com o objetivo de defender o seu conceito próprio de liberdade e para evitar que o Brasil siga o caminho de países que elegeram presidentes de esquerda, como Argentina, Venezuela e Chile.

“Não apenas eu, mas todos nós temos problemas internos no Brasil. Surgiu uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar nossa liberdade”, disse Bolsonaro nesta sexta-feira (3) durante participação em evento realizado em Umuarama (PR).

“Se precisar, iremos à guerra, mas quero o povo ao meu lado consciente do que está fazendo e porque está lutando” afirmou. “Temos que nos informar e nos preparar. Não podemos deixar que o Brasil siga o caminho de outros países da América do Sul”, completou em seguida.

Ainda segundo ele, a “defesa do país” não compete apenas às Forças Armadas e não é possível esperar 2023, 2024 para “ver a situação do Brasil e falar do que não fizemos em 2022”.

