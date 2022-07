Destroçado, PSDB pode nem indicar Tasso como vice de Tebet

Apoie o 247

ICL

247 – O PSDB, que liderou o golpe de estado de 2016 e rifou a candidatura de João Doria, pode ficar completamente fora da disputa presidencial de 2022, deixando até de indicar o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) como vice de Simone Tebet (MDB-MS). "Às vésperas da convenção conjunta com o Cidadania, marcada para amanhã, o PSDB ainda não definiu se o senador Tasso Jereissati (CE) será vice na chapa de Simone Tebet, pré-candidata à Presidência pelo MDB. Nas últimas semanas, Tasso se distanciou da campanha de Tebet e disse a pessoas próximas estar reticente sobre integrar a composição", escreve o jornalista Gustavo Schmitt , no Globo.

"Aliados afirmam que numa reunião virtual no último domingo foi citada até a possibilidade de a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) fazer uma dobradinha feminina com Tebet. Entusiastas da participação da senadora do Maranhão dizem que por ser nordestina e evangélica, ela tem atributos que se somam ao perfil de Tebet, que é do Mato Grosso do Sul", acrescenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE