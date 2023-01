Dez advogados estão presos por ataques golpistas

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) informou que ao menos 10 advogados estão presos em uma sala do Núcleo de Custódia da Polícia Militar (NCPM), em Brasília (DF), onde apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF). Por serem advogados, eles têm direito a ficarem recolhidos em espaços sem grades, nas dependências de unidades militares. A informação foi publicada pela agência Lupa.

Um dos identificados é Milton Alves Cardoso Junior (OAB 50657-PR), de 53 anos. Especialista em planejamento patrimonial, o advogado coordena um escritório de advocacia em Curitiba (PR).

>>> "Lula precisa fazer uma limpeza no aparelho militar e a oportunidade é agora", diz Boaventura Sousa Santos

O advogado postou nas redes sociais fotos e vídeos de pessoas acampadas nas portas dos quartéis do Exército e demonstrou não aceitar o resultado das eleições de 2022."O Brasil nunca se renderá a um ditador. O poder emana do povo", disse trecho de um vídeo compartilhado no Facebook em 4 de janeiro. A situação dele no cadastro da OAB é regular.

Nessa sexta-feira (20), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes manteve 942 detenções em flagrante que foram convertidas em prisões preventivas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.