Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+: 'Combate à LGBTfobia depende de mudanças estruturais', diz diretor de ONG

247 - Nesta segunda-feira (28), o mundo celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA + (Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transexuais e Pessoas Intersexo). A data tem como um dos objetivos conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia. A reportagem é do portal G1.

Mas um estudo aponta que o reconhecimento da criminalização da homofobia ainda está longe de ser realidade. O levantamento, feito pela ONG All Out e pelo Instituto Matizes, aponta 34 obstáculos que ainda dificultam a tipificação dos crimes de preconceito por orientação sexual.

Entre os problemas apontados pelo estudo, estão questões culturais, como um ambiente machista nas forças de segurança.O diretor da ONG All Out, Leandro Ramos, disse que a luta contra o preconceito exige mudanças profundas na sociedade. No entanto, aponta que há medidas a serem tomadas pelos governos para melhorar a situação.

"O combate à LGBTfobia certamente é um processo mais amplo e que, de fato, depende de mudanças estruturais. Por exemplo, a superação da cultura sexista tão presente nas forças policiais. No entanto, a maioria das barreiras para que a decisão do STF saia do papel depende mais de vontade política que de questões culturais", diz Ramos.

