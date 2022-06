"Diante dos últimos acontecimentos, ninguém vai morrer de tédio em 2022", diz Alexandre de Moraes

De acordo com o ministro do STF, cada dia tem sido "Uma aventura" para consolidar a democracia no Brasil edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que irá assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições deste ano, afirmou que “ninguém morrerá de tédio em 2022”. Embora não tenha citado nomes, a afirmação do magistrado faz referência às constantes crises resultantes dos ataques à Corte e insinuações sobre a integridade do sistema eleitoral por parte de Jair Bolsonaro e seus aliados.

"De uma coisa, temos certeza: este ano e os últimos acontecimentos mostram que, de tédio, ninguém vai morrer este ano, de monotonia, ninguém vai morrer. Cada dia uma aventura para que a gente possa lidar", disse Moraes, segundo o UOL, durante uma palestra proferida em um congresso de direito eleitoral realizado nesta sexta-feira (3) em Curitiba.

Ainda segundo Moraes, "cada dia é uma aventura para que a gente possa consolidar esses quase 34 anos de Constituição”. O ministro ressaltou, ainda, que apesar do Brasil viver o maior período de estabilidade democrática da República, isso não assegura tranquilidade. “Se nós formos olhar, só o Brasil, nesses últimos anos, teve dois impeachments. Turbulência total”, ressaltou.

