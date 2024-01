Dino chama relatório da Transparência Internacional de "atípico" e "anômalo"

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça, Flávio Dino, fez nesta quarta-feira (31) um balanço de sua gestão à frente da pasta. Ele deixa o cargo para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) e será substituído pelo ministro aposentado do STF Ricardo Lewandowski, já nesta quinta-feira (1).

Durante seu discurso, Dino mencionou o relatório da ONG Transparência Internacional que indica um suposto aumento na 'percepção de corrupção' no Brasil. Ele chamou o relatório de "atípico" e "anômalo" e destacou que o fim da "espetacularização" do combate à corrupção não significa que tal combate não esteja sendo feito. "Ontem, com espanto, eu vi um atípico, anômalo relatório dizendo que a corrupção no Brasil tinha aumentado e afirmações bastante exóticas, inclusive, nesse estudo. E eu demonstro aqui que a Polícia Federal continua sim, firmemente, todos os dias, combatendo a corrupção. O que mudou é que nós pusemos fim à política de espetacularização do combate à corrupção, que é uma forma de corrupção. Quem usa corrupção como forma de combate à corrupção como bandeira política é tão corrupto quanto o corrupto. E foi essa mudança que nós fizemos, mas as operações aí estão", afirmou. >>> Gilmar Mendes alerta para fragilidade do relatório da Transparência Internacional

Segundo Dino, em 2023 a Polícia Federal fez 227 operações relativas a corrupção, efetuou 147 prisões, cumpriu 2.091 mandados e apreendeu R$ 897 milhões em bens e valores.

Artigos publicados no Brasil 247 pelo jornalista Joaquim de Carvalho revelaram como a Transparência Internacional foi parte do projeto de poder do ex-juiz suspeito Sergio Moro e do ex-deputado cassado Deltan Dallagnol . Reportagem do portal Consultor Jurídico também aponta que a ONG receberia ganhos financeiros com as multas direcionadas à "fundação Lava Jato", que Dallagnol tentou criar. Artigo do jornalista Marcio Chaer, editor do Conjur, também destaca como a Transparência Internacional se envolveu em grandes oportunidades comerciais , que foram abertas após empresas brasileiras serem atingidas pela Lava Jato. Ao que tudo indica, portanto, os relatórios da ONG atendem mais aos seus interesses econômicos do que ao combate à corrupção.

