Direção Nacional do PCdoB defende construção de federação de partidos ampla

Apoie o 247

ICL

247 - A construção de uma federação partidária foi a principal pauta da reunião do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) que ocorreu, de modo virtual, nesta sexta-feira (10) e sábado (11), informa o Portal Vermelho, porta-voz oficioso do partido.

Os comunistas apontaram a diretriz de construir uma federação de partidos que agregue legendas progressistas, do campo popular.

A presidente nacional do PCdoB ressaltou que a Federação que o PCdoB está em campo para construir tem a arquitetura de uma aliança capaz, pela sua representatividade e força, de ser determinante na grande luta em curso no país— derrotar Bolsonaro e eleger um governo democrático, progressista, de amplas forças—, e propiciar ao PCdoB a eleição de uma forte bancada de deputados/as federais e, também de cadeiras nas assembleias legislativas.

PUBLICIDADE

A direção do PCdoB decidiu "dar sequência com celeridade ao diálogo e às tratativas com as legendas do campo popular, democrático e patriótico por conta da urgência do calendário da Justiça Eleitoral e, também, da dinâmica do curso político do país", diz o documento aprovado neste sábado.

"O PCdoB seguirá empenhado por uma Federação que seja instrumento político e eleitoral que fortaleça a presença no Parlamento e no Executivo de um projeto de reconstrução nacional, de defesa da democracia e dos direitos sociais".

PUBLICIDADE

Ao propor a unidade das forças progressistas, o PCdoB reitera a luta por um governo de amplas forças políticas que "restaure a democracia e promova a reconstrução do país". E propõe que a federação de partidos progressistas lute pelos direitos do povo brasileiro e seja um "instrumento de defesa da democracia, dos interesses da nação e contra o golpismo bolsonarista".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE