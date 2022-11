Diretor-geral da PRF tira férias em meio a investigações sobre omissão e uso indevido do cargo

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, decidiu tirar férias do cargo em meio às investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal sobre omissão e uso indevido do cargo.

Procurada por CartaCapital, a PRF confirmou o afastamento, mas não informou qual o motivo alegado e nem por quanto tempo Vasques permanecerá afastado do cargo.

Na terça-feira 15, a Procuradoria da República no Rio de Janeiro pediu o “imediato afastamento cautelar” do policial. A ação, assinada pelo procurador Eduardo Santos de Oliveira Benones, sustenta que houve “uso indevido do cargo” ao pedir votos indevidamente ao então candidato à Presidência da República e atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL).

Leia a íntegra na Carta Capital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.