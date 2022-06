'Do Bolsonaro encalhou, do Lula sai mais e do Ciro nem vale a pena encomendar', dizem vendedores de toalhas

"Datapovo" reflete o que as pesquisas eleitorais vêm mostrando e Lula lidera até em vendas de toalhas no centro do Rio edit

247 - Em anos eleitorais, muitos comerciantes aproveitam para vender produtos relacionados aos candidatos envolvidos na corrida presidencial. Em 2022 não está sendo diferente, e, segundo lojistas cariocas entrevistados pelo portal Tab Uol, o ex-presidente Lula (PT) é quem lidera o "datapovo" no centro do Rio.

Evelyn, da loja Virou Tendência, revelou à reportagem de Felipe Lucena que, das 400 unidades vendidas na última semana, 320 foram do petista e apenas 80 de Jair Bolsonaro (PL). "Do Bolsonaro encalhou", disse a comerciante.

Em relação ao pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, Evelyn é assertiva: "Do Ciro nem vale a pena encomendar".

Na barraca de Vitória, em Madureira, o cenário é o mesmo em relação aos dois principais concorrentes do momento: sobram mais toalhas do Bolsonaro em estoque do que do candidato petista. "Do Lula tem (para vender), mas acabou. Vendeu", disse a vendedora.

Não é só no "datapovo": as pesquisas eleitorais também vêm apontando o ex-presidente Lula com larga vantagem em relação a Bolsonaro para a eleição presidencial deste ano.

