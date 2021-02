Domingo tem novo dia de mobilizações por Fora Bolsonaro, vacina e auxílio emergencial (vídeos)

Com carreatas e bicicletadas, as manifestações ocorreram em pelo menos em 12 estados, além do Distrito Federal, no segundo dia seguido de protestos edit

Brasil de Fato - Este domingo (21) foi marcado por mais uma onda de protestos para reforçar o pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Com carreatas e bicicletadas, as manifestações ocorreram em pelo menos em 12 estados, além do Distrito Federal, e foram coordenadas pelas frentes Brasil Popular e Povo sem Medo.

O pedido de saída do atual mandatário, sustentado especialmente pelos erros na condução do combate à pandemia no Brasil, que já matou mais de 245 mil pessoas, se soma a outras pautas prioritárias levadas às ruas pelos movimentos, como a garantia da vacina contra a covid-19 para toda a população e a retomada do auxílio emergencial.

Confira algumas fotos e vídeos:

Começou a carreata em Brasília! Muitos carros, bicicletas, todos por #ForaBolsonaro, por vacina, renda emergencial. O povo precisa de emprego, comida e combustível baratos, precisa de um governo brasileiro, c/ compromisso com o desenvolvimento e a dignidade humana pic.twitter.com/qaeRLZaFdN February 21, 2021

Em defesa da vida pedimos fora Bolsonaro! Estivemos hoje na carreata fora Bolsonaro em Natal. As atividades ocorrem em todo o Brasil, as ruas pedem o impeachment, a vacina e o retorno do auxílio emergencial. É pela vida! #impeachmentdeBolsonarourgente #ForaBolsonaro #Equipe pic.twitter.com/GN4r4CsZ8p — Natália Bonavides (@natbonavides) February 21, 2021

No Recife (PE), a concentração para a carreata e biciletaçõ #ForaBolsonaro acontece na Avenida Norte, em frente à Fábrica da Macaxeira. Fotos: Lucila Bezerra pic.twitter.com/unBZ1pdOJm — Brasil de Fato (em 🏠) (@brasildefato) February 21, 2021

A Bahia é resistência ✊

Ato contra Bolsonaro espalha cruzes em memória das vítimas da Covid-19, no Elevador Lacerda, em Salvador!

Fotos: Fernando Udo#forabolsonaro #vacinaparatodos pic.twitter.com/4pbNY5foFt — Alice Portugal (@Alice_Portugal) February 21, 2021

Mulheres fazem ato agora em frente ao Ministério da Saúde, em Brasília, para exigir vacina e auxílio emergencial já. A luta para derrubar o genocida não pode parar. #ForaBolsonaro pic.twitter.com/RnFkKHffTi — Erika Kokay (@erikakokay) February 21, 2021

