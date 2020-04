Dono da Prevent Senior chama Mandetta de irresponsável a expõe a falta de comunicação entre governo e hospitais

247 - 24 horas depois de o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, responsabilizar a rede de hospitais Sancta Maggiore como sendo o maior foco de mortes por coronavírus no país, o dono da Prevent Senior, Fernando Parrillo, considerou “irresponsável” a fala da autoridade federal"

Parrilho disse: "só falta falarem que a Prevent Senior trouxe o vírus para o Brasil!"

A reportagem do jornal O Globo destaca que "a Prevent Senior opera nove hospitais da rede no estado de São Paulo. Informações mais recentes revelam que 79 das 136 mortes no estado de São Paulo ocorreram em suas unidades. Em entrevista coletiva anteontem, Mandetta chegou a colocar em xeque a atuação da Agência Nacional de Saúde (ANS) sobre os serviços prestados pela empresa."

O presidente da empresa ainda afirmou: "incomoda o desconhecimento dele (ministro) sobre a companhia. Ele não sabe os números da companhia, como a gente está estruturado. Ele falar por falar, simplesmente sem ter a informação, é uma irresponsabilidade vinda de um ministro de Estado."

A matéria ainda informa que "segundo a empresa, há atualmente 272 pacientes internados nos hospitais da rede com sintomas graves de coronavírus, como falta de ar. Desses, 95 receberam o diagnóstico positivo, e o restante aguarda os exames. Considerando os beneficiários do plano com alguma suspeita de coronavírus, mas sintomas leevs, o número de casos é de 1041. Nas contas do plano, 186 pacientes já tiveram alta desde o início da epidemia."



