Doria aproxima-se de Lula numa virada histórica, depois de elogio do ex-presidente

247 - Para combater o inimigo em comum, o coronavírus, o ex-presidente Lula e o governador de São Paulo, João Doria, fizeram um movimento histórico de aproximação na manhã desta quarta-feira (2). Lula destacou em suas redes sociais o empenho de Doria no combate à pandemia, enquanto Doria respondeu: “Temos muitas diferenças. Mas agora não é hora de expor discordâncias. O vírus não escolhe ideologia nem partidos”.

Lula ressaltou em sua postagem o papel positivo que Doria vem desempenhando no combate ao vírus: “A gente tem que reconhecer quem está fazendo um trabalho sério nesta crise”, disse ele.

Doria foi um dos maiores algozes de Lula. Ele fez campanha explícita pela prisão do ex-presidente, chamando-o diversas vezes de ladrão, e foi eleito através do “BolsoDoria”, dobradinha com Jair Bolsonaro.

No entanto, recentemente, Doria rompeu politicamente com Bolsonaro e a crise intensificou-se após o ocupante do Planalto subestimar o vírus e atacar diretamente Doria, dizendo que sua atuação no combate ao coronavírus era marketing eleitoreiro.

