Doria e Witzel têm melhor aprovação do que Bolsonaro, diz Datafolha

Governadores de São Paulo e Rio de Janeiro, os que mais se opõem a Bolsonaro na condução da crise do coronavírus, têm índices de aprovação maiores do que o titular do Executivo nacional edit

247 - Os dois governadores que mais fazem oposição a Jair Bolsonaro na crise do coronavírus, João Doria (PSDB-SP) e Wilson Witzel (PSC-RJ), têm sua gestão sobre o combate à pandemia melhor avaliada em seus estados do que o titular do Palácio do Planalto.

​As informações são do instituto Datafolha, baseado em pesquisa feita de 1º a 3 de abril.

Os governantes de São Paulo e do Rio de Janeiro têm, respectivamente, aprovações de 51% e 55% da população.

Já Bolsonaro é aprovado em São Paulo por 28% e no Rio de Janeiro por 34% da população, relata a Folha de S.Paulo.



