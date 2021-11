Doria escala Meirelles para equipe econômica e indica que vai priorizar aliança com Moro

João Doria (PSDB) sinalizou que o ex-juiz Sergio Moro, condenado como parcial e suspeito pelo STF, deve ser prioridade nas suas conversas para a construção de uma candidatura única de direita para as eleições de 2022 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Escolhido nas prévias do PSDB pré-candidato à presidência em 2022, o governador João Doria (PSDB) sinalizou que o ex-juiz Sergio Moro, condenado como parcial e suspeito pelo STFdeve ser prioridade nas suas conversas para construção de uma candidatura única de direita para as eleições de 2022. Ele também anunciou o nome do ex-ministro e atual secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles, como integrante de sua equipe econômica de campanha.

Assim que voltar de uma viagem aos Estados Unidos nesta semana, o governador já tem encontro marcado com o ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro e com a presidente do Podemos, deputada Renata Abreu.

Sobre uma possível composição com Moro, o tucano disse que "ainda é cedo" para decidir quem abrirá mão da cabeça de chapa.

PUBLICIDADE

Até o final da próxima semana, Doria pretende anunciar todos os integrantes de sua equipe econômica de campanha. Ao todo, serão seis pessoas, sendo três mulheres. O único confirmado por ele na coletiva foi Meirelles, informa O Globo .



Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE