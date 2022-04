'É a dimensão da escória que chegou ao poder', diz senador sobre deboche de Mourão em torno da tortura na ditadura

Apoie o 247

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) usou o Twitter para criticar o deboche do vice-presidente, general Hamilton Mourão, acerca da possibilidade de investigação sobre a tortura contra presos políticos durante a ditadura militar no Brasil. “O deboche inumano do vice-presidente Mourão com os que foram torturados na ditadura dá a exata dimensão da escória que chegou ao poder com Bolsonaro. Trogloditas insensíveis, despreparados e disparatados. Uma lástima”, postou Calheiros na rede social.

Mais cedo, Mourão havia ironizado as cobranças sobre o assunto; “vai apurar o quê? Os caras já morreram tudo. Vai trazer os caras do túmulo de volta?”. Ainda segundo ele, “isso é história, já passou. Mesma coisa que a gente voltar na ditadura do Getúlio, né. São assuntos já escritos em livros e debatidos intensamente. Passado, faz parte da história do país”.

A polêmica em torno do assunto surgiu após a divulgação de áudios do Superior Tribunal Miilitar (STM) que confirmam a prática de tortura durante a ditadura e que fazem parte de um conjunto de 10 mil horas de gravações feitas durante os 10 anos em que as sessões da Corte foram gravadas, inclusive as secretas. As sessões ocorreram entre os anos de 1975 e 1985.

April 18, 2022

