"É escandalosa a entrada dos militares no TSE", diz Rui Costa Pimenta

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, vê como "gravíssimo" o fato de que o general da reserva Fernando Azevedo, que foi ministro da Defesa do governo Jair Bolsonaro, irá assumir o cargo de diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O general vai seguir no cargo durante as eleições, quando a Corte será comandada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Para ele, a chegada de Azevedo é um péssimo sinal do que está por vir. "Isso é uma coisa escandalosa. O que os militares têm a ver com o TSE? Absolutamente nada. Nós já temos a experiência tétrica da eleição passada, onde os militares tomaram conta do STF e deram todas as cartas no que foi a impugnação da candidatura do Lula. Isso é uma declaração explícita de que a eleição vai ser trucada. Muito grave, gravíssimo", disse.

Urnas eletrônicas

Rui Costa Pimenta classificou como um "papelão" a defesa, por parte de grande parte da esquerda, das urnas eletrônicas. Segundo ele, o sistema de votação é mais suscetível à interferência por parte do TSE, que agora terá um militar com interesses imperialistas.

"Que papelão que a esquerda fez. Ninguém garante nada quanto às urnas eletrônicas. Em se tratando disso, é pior, porque o negócio vai ser feito todo lá em cima", disse. "Se fossem urnas normais, você pode controlar mais ou menos, e sempre tem problemas".

"Quem está por trás desse militar? Conhecendo os militares brasileiros, dá para você ver a bandeira norte-americana tremulando na eleição brasileira. Inacreditável", completou.

