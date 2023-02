'É evidente que Dilma sofreu um golpe', afirma o jurista Walfrido Warde

Em entrevista à TV 247, um dois mais importantes advogados do país afirmou que o Parlamento não pode derrubar uma presidente contra o voto do povo edit

247 - O advogado e jurista Walfrido Warde classificou como golpe o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. Em entrevista nesta terça-feira (14) ao Boa Noite 247, da TV 247, Warde disse que ficou evidente o “desnaturamento” do processo de impeachment contra Dilma, que foi retirada do cargo pelo Congresso Nacional sem comprovação de crime de responsabilidade.

Warde rebateu o argumento comumente em defesa do golpe, de que o impeachment é um processo jurídico-político. “Se é um processo jurídico-político, nós estamos assumindo que o Parlamento pode derrubar um presidente da República contra o voto do povo”, afirmou o advogado, criticando a acusação da chamada “pedalada fiscal” contra a então presidente Dilma.

Walfrido Warde, que é também um dos maiores críticos da operação Lava Jato, disse acreditar na capacidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para retomar o desenvolvimento e a normalidade política do país. "A presença de um político com a genialidade do presidente Lula traz conforto para classe política, que volta a tratar com um presidente que reinsere o Brasil no fluxo civilizatório", afirmou.

