"É fundamental recuperar as empresas brasileiras de engenharia", diz Florestan Fernandes Júnior

"É fundamental reparar um erro grave que foi cometido no país", diz ao lembrar que o próprio Papa Francisco citou em recente entrevista que o Brasil foi vítima de lawfare

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior participou do programa Bom Dia 247 neste domingo (2) e comentou a respeito do editorial do site Brasil 247 deste domingo, intitulado “STF deve reparar a devastação da Lava Jato”, indicando o rombo bilionário que a operação causou ao país.

Em sua fala, Florestan destaca que é “fundamental reparar um erro grave que foi cometido no país”, ao lembrar que o próprio Papa Francisco citou em recente entrevista à mídia argentina que o Brasil foi vítima de lawfare, reféns dos interesses dos EUA.

“Não é atoa que a primeira agenda de Moro enquanto ministro da Justiça é participar de uma agenda junto com Bolsonaro na CIA, nos EUA”, relembra.

Florestan indica que reverter o rombo causado pela Operação passa por recuperar as empresas brasileiras de engenharia. Em sua visão, combater a corrupção das empreiteiras não é argumento para falir empresas estratégicas nacionais.

Veja sua participação:

