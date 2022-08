“É uma vergonha para nós que trabalhamos no SUS”, diz infectologista sobre gestão Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A infectologista Claudia Mello, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, durante participação no programa Giro das Onze, da TV 247, apontou a negligência do governo federal na comunicação no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e de outras doenças.

“Temos um presidente que não toma vacina. Como podemos falar que isso é uma comunicação boa para a população? É uma vergonha para nós que trabalhamos no SUS”, enfatizou a infectologista.

Ela destacou que foi durante a gestão Bolsonaro que, pela primeira vez, “não confiei em materiais científicos produzidos pelo governo”.

“Sempre estudei pelo material brasileiro. É muito triste. Temos que ter uma comunicação eficiente. Temos na mão uma estratégia eficaz de prevenção que são as vacinas. Temos uma rede que é tão difícil em vários países. Temos as UBSs, a nossa população tem a cultura de se vacinar. Então, a barreira à vacinação é muito baixa. Apesar de tudo, temos uma cobertura vacinal boa. Era para estarmos dando show desde o começo da pandemia”, frisou.

