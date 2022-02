Eduardo Bolsonaro: 2022 será “Jair ou já era”

Jair Bolsonaro se dedicará mais a esta campanha eleitoral, disse o filho, Eduardo, em conversa com apoiadores no Twitter edit

Por Guilherme Amado, Eduardo Barretto, do Metrópoles - Eduardo Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (10/2) que bolsonaristas serão perseguidos e podem fazer as malas em um eventual governo Lula em 2022. “Esse ano aí é Jair ou já era, ou então pode fazer suas malas”, disse o deputado em uma conversa com aliados no Twitter Spaces.

“Algumas pessoas falam para mim: ‘Eu queria ver só uma semana sem Bolsonaro, com Haddad presidente, Lula presidente’. Eu falo que eu não quero nem ver. Eu sei o tanto de perseguição que a gente vai sofrer, de regulação de mídia e tudo. Então, esse ano aí [2022] é Jair ou já era. Ou então pode fazer suas malas”, disse Eduardo Bolsonaro, logo depois de afirmar que Jair Bolsonaro é o “único capaz de levar adiante suas bandeiras”. A conversa foi gravada pelo jornalista Eduardo Matysiak.

Leia a íntegra da coluna e ouça o áudio abaixo:

