Eduardo Bolsonaro comemora abertura de impeachment de Witzel e pede “que exemplo se espalhe”

"Que o exemplo do Rio de Janeiro se espalhe pelo país, em todo lugar onde existam governadores prejudicando o povo", disse Eduardo Bolsonaro. Será que ele lembra que existem mais de 35 pedidos de impeachment contra seu pai, Jair Bolsonaro?

247 - Enquanto mais de 35 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro aguardam apreciação de Rodrigo Maia, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) usou a sua página no Twitter para comemorar a abertura do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel (PSC), que foi aprovada nesta quarta-feira (10) pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

”Que o exemplo do Rio de Janeiro se espalhe pelo país, em todo lugar onde existam governadores prejudicando o povo”, publicou o filho de Bolsonaro.

O processo foi aberto contra Witzel pela suspeita de participação em esquema de desvios de verbas do combate ao novo coronavírus. Ao todo, foram apresentados 14 pedidos de impeachment de Witzel à presidência da Alerj.

A ALERJ acaba de votar pela abertura do processo de Impeachment de Wilson Witzel. Agora, o caso seguirá em frente com os trâmites devidos.



Que o exemplo do Rio de Janeiro se espalhe pelo país, em todo lugar onde existam governadores prejudicando o povo. pic.twitter.com/coVHbDMZ3T — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) June 10, 2020





