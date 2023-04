Eduardo Bolsonaro diz que Anderson Torres teria “procurado se suicidar” na prisão

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) questionou a prisão do ex-ministro Anderson Torres e disse que existe a suspeita de que o aliado tenha “procurado se suicidar” no presídio.

“Não há qualquer motivo para a prisão. Anderson Torres já tem um quadro depressivo. Falam que já emagreceu mais de 12 quilos. Alguns chegam a suscitar que ele tenha procurado se suicidar” disse o parlamentar, de acordo com a coluna do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

“Por que uma pessoa que retornou ao Brasil está presa? A prisão preventiva se enquadra apenas quando existe risco de fuga, que não foi o caso. Anderson Torres, inclusive, retornou ao país. Ele não está atrapalhando as investigações nem pondo sob risco a ordem econômica ou a ordem pública”, completou.

Segundo a reportagem, aliados de Jair Bolsonaro (PL) deram início a um monitoramento do quadro emocional do ex-ministro nos últimos dias. “Há o temor de que, sem perspectiva de soltura, ele faça uma delação contra Bolsonaro. O rumor aumentou após Rodrigo Roca, próximo do ex-presidente, deixar a defesa de Torres. Atualmente, o advogado que cuida do caso é Eumar Novacki. Ele nega que a delação esteja no radar”, destaca a coluna

Anderson Torres foi preso preventivamente no dia 14 de janeiro no âmbito do inquérito que apura os atos terroristas de 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita invadiram depredaram as sedes dos Três Poderes.

Ele é investigado pela Polícia Federal pela suspeita de omissão e facilitação da tentativa golpista quando ocupava o cargo de secretário de Segurança do Distrito Federal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.