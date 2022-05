Eduardo Bolsonaro fumava maconha no Havaí enquanto Câmara votava, afirma deputado

Apoie o 247

247 - O deputado federal Delegado Waldir (União Brasil-GO) afirmou que o também deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) estava no Havaí "fumando maconha", enquanto o pai dele, então deputado federal Jair Bolsonaro, concorria à presidência da Câmara, em 2017. "O filho do Bolsonaro estava surfando e fumando maconha lá no Havaí", disse, em participação no TBC 24 horas.

À época no PSC, o então deputado Jair Bolsonaro teve quatro votos. De acordo com o portal Uol, Eduardo Bolsonaro, que estava viajando para a Austrália, recebeu uma bronca, flagrada pelo fotógrafo Lula Marques. Em mensagem pelo celular, Bolsonaro disse: "Papel de filho da puta que você está fazendo comigo. Tens moral para falar do Renan [Jair Renan,outro filho de Bolsonaro, meio-irmão de Eduardo]".

"Irresponsável. Mais ainda, compre merdas por ai. Não vou te visitar na Papuda. Se a imprensa te descobrir ai, e o que está fazendo, vão comer seu fígado e o meu. Retorne imediatamente", acrescentou.

O parlamentar respondeu. "Quer me dar esporro tudo bem. Vacilo foi meu. Achei que a eleição só fosse semana que vem. Me comparar com o merda do seu filho [Jair Renan], calma lá".

