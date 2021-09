Eduardo Leite rechaça hipótese de ser vice de Ciro Gomes

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, rechaça a possibilidade de ser vice na chapa de Ciro Gomes para presidente, “ou de qualquer outro candidato”. E vai além, alfinetando o ex-governador do Ceará, expondo a debilidade do candidato pedetista: “Não faz o menor sentido eu renunciar ao meu mandato de governador do Rio Grande do Sul para ser candidato a vice, ainda mais de um candidato que se apresenta pela quarta vez na disputa e tem dificuldades de decolar”, diz.

A informação é da jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo, ressaltando que Ciro já foi candidato a presidente em 1998, 2002 e 2018 e nunca chegou ao segundo turno.

A hipótese do apoio de Leite a Ciro começou a ser discutida depois que o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) desistiu de concorrer às prévias do PSDB para a escolha do candidato a presidente pelo partido e passou a apoiar Eduardo Leite.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE