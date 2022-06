Efeito Bolsonaro: 1 em cada 4 brasileiros diz que falta comida em casa

De acordo com a pesquisa Datafolha, para 26% dos entrevistados, a comida disponível nos últimos meses era abaixo do suficiente edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa Datafolha aponta que um em cada quatro brasileiros avalia que a quantidade de comida disponível em casa é inferior ao necessário para alimentar sua família. De acordo com o levantamento, feito nos dias 22 e 23 de junho, para 26% dos entrevistados, a comida disponível nos últimos meses era abaixo do suficiente; 62% afirmaram ser suficiente e 12% diziam acreditar ser mais do que o necessário.

Entre os que têm renda familiar de até dois salários mínimos (R$ 2.424), a sensação de insegurança alimentar é de 38%. Para os que recebem acima de dois e até cinco salários (R$ 6.060), o percentual é de 14%. Para quem recebe até dez salários mínimos (R$ 12.120), ela diminui para 4%.

A quantidade insuficiente de comida é maior nas regiões Nordeste (32%) e Norte (30%). No Centro-Oeste e no Sul, o percentual é de 24%. O Sudeste tem a menor taxa (22%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os desempregados, 42% disseram que não tiveram alimento o suficiente (eram 38% em março). A insegurança alimentar afeta os que desistiram de buscar trabalho (39%), as donas de casa (38%) e os autônomos (27%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foram entrevistadas 2.556 pessoas em todo o Brasil, distribuídas em 181 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 09088/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE