Elogios de Valdemar a Lula ampliam fissura entre ala 'raiz' do PL e aliados de Bolsonaro, que falou em "implosão" do partido

A ala mais bolsonarista do partido se incomodou com a fala do presidente do PL. Valdemar e Bolsonaro conversaram após o episódio edit

247 - Os elogios feitos pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ao presidente Lula (PT) acabaram ampliando uma fissura já antiga entre os membros "raiz" da legenda e a ala apoiadora de Jair Bolsonaro (PL), segundo a Folha de S. Paulo. Mesmo Valdemar tendo explicado que os elogios teriam sido tirados de contexto em um vídeo editado - no qual ele também elogia Bolsonaro -, pegou mal internamente a fala do dirigente: "constrangedora", "infeliz" e "inaceitável" foram as palavras escolhidas por aliados de Bolsonaro para classificar a postura de Valdemar.

"A avaliação de integrantes da sigla é a de que o presidente do PL não mudará de opinião, mas deve submergir —até mesmo porque está de férias. A crise no partido só não escalou mais porque o Congresso está de recesso, o que reduz a repercussão das queixas de Bolsonaro", diz a reportagem. >>> Bolsonaro se enfurece com elogios de Valdemar a Lula e diz que PL pode "implodir" (vídeo)

Valdemar e Bolsonaro conversaram sobre o caso no final de semana e, segundo pessoas próximas, o ex-chefe do Executivo "demonstrou irritação". Já o presidente do PL se justificou dizendo que o vídeo que repercutiu foi editado. >>> Valdemar Costa Neto exalta Lula e diminui Bolsonaro

"Integrantes da ala bolsonarista dizem que trata-se de mais um episódio de uma fissura que já é antiga, entre o PL raiz e o bolsonarista", informa o jornal. Para aliados de Valdemar, o vídeo foi uma ação de adversários políticos para enfraquecer internamente o PL em um ano eleitoral.

