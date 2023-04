"Em 100 dias, Lula fez mais do que qualquer outro governo", diz Gleisi

Apoie o 247

247 - A deputada federal Gleisi Hoffman (PR), presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), celebrou, via Twitter, o marco dos 100 primeiros dias do novo governo Lula (PT) , afirmando que a atual gestão fez mais do que qualquer outro governo em um período tão curto.

De acordo com a deputada, as críticas que alegam que o novo governo "só requentou coisa velha" são injustas, pois Lula precisou lidar com uma série de desafios que impediram a implementação de novos projetos. "Não havia orçamento pra nada, estava tudo desmontado, os programas foram revisitados e colocados pra andar", escreveu.

Para Gleisi, o fato de o governo ter sido capaz de revigorar programas e iniciativas que estavam paralisados é um feito significativo, e críticas exageradas são motivadas por "má fé", e não por uma avaliação justa e imparcial: "não é pouca coisa não, o resto é mimimi e má fé", afirmou ela.

Em 100 dias Lula fez mais do que qualquer outro governo. Ah! Mas só requentou coisa velha, criticam. Não havia orçamento pra nada, estava tudo desmontado, os programas foram revisitados e colocados pra andar. Não é pouca coisa não, o resto é mimimi e má fé. #OBrasilVoltou April 10, 2023

