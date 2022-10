Em conversa com Marcola, do PCC, em 2001, Bolsonaro disse que queria ser "ditador" do Brasil

Atual ocupante do Palácio do Planalto afirmou que, quando fosse ditador do Brasil, implementaria a pena de morte edit

247 - Um áudio de 2001 recuperado pelo pesquisador e historiador Rodrigo Cassis mostra Jair Bolsonaro (PL) afirmando que seria "ditador do Brasil" durante conversa com Marco Willian Herbas Camacho, popularmente conhecido como Marcola , líder do PCC.

Naquele momento, Bolsonaro e Marcola conversavam sobre a implementação da pena de morte no Brasil. O atual ocupante do Palácio do Planalto, entusiasta de tal medida para combater o crime, afirmou: "No dia em que eu for ditador deste país, vamos resolver esse problema. Pode ter certeza disso aí. Democraticamente, não vamos resolver nunca. É a mesma coisa de chover no molhado."

O contexto da conversa era que Marcola havia sido intimado a prestar depoimento para a Comissão Especial de Combate à Violência na Câmara Federal. O líder do PCC discordou da visão de Jair sobre a pena de morte.

Confira a fala de Bolsonaro no vídeo abaixo:

