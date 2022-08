Em desvantagem nas pesquisas, Bolsonaro começa ofensiva jurídica contra Lula no TSE

Apoie o 247

247 - A campanha de Jair Bolsonaro pela reeleição iniciou uma ofensiva jurídica contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder nas pesquisas eleitorais.

Os estrategistas da campanha de Bolsonaro dizem que estão reagindo às representações apresentadas por Lula e aliados no TSE. Os bolsonaristas alegam que ao mesmo tempo que cercava Bolsonaro com representações na justiça eleitoral, Lula criticava livremente críticas o ocupante do Palácio do Planalto.

Reportagem da Folha de S.Paulo informa que em uma reunião realizada há cerca de duas semanas, o núcleo da campanha de Bolsonaro decidiu que os advogados deveriam ter uma atuação mais ativa contra as declarações de Lula.

Os primeiros resultados da nova orientação vieram em 5 de agosto, quando o PL apresentou um pacote de sete ações contra o petista por propaganda eleitoral antecipada.

Os advogados da campanha têm se reunido duas vezes por semana com os profissionais do marketing para analisar as peças propostas e evitar incoerência, disse ainda o coordenador da equipe jurídica da campanha bolsonarista.

Segundo integrantes da campanha bolsonarista, os advogados passarão a atuar de forma proporcional aos ataques da campanha de Lula. Na visão deles, a equipe jurídica acionava menos do que deveria o TSE, com atuação mais defensiva.

A campanha de Bolsonaro será a partir de agora muito mais ativa nos embates jurídicos contra Lula.

