Em Goiás, bolsonaristas atacam apoiadores de Lula em lanchonete com socos e cadeiradas (vídeo)

247 - Bolsonaristas agrediram um grupo de eleitores do PT em uma lanchonete no setor Bueno, em Goiânia (GO). Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram agressões dos bolsonaristas com cadeiras, chutes e socos.

Os bolsonaristas agredindo as pessoas por serem eleitoras do lula

A gente acha que isso n vai acontecer tão fácil assim e acontece msm pic.twitter.com/ieaPIGrdxL — ana (@caipirinhacomg) October 16, 2022





Segundo depoimentos dados ao portal Mais Goiânia, um grupo com adesivos do Lula e do PT chegou ao local. Nesse momento, os extremistas começaram a gritar “Bolsonaro”. “Nós gritamos ‘Lula’ de volta e as ofensas começaram”, conta uma das vítimas.

De acordo com o portal Metrópoles, pelas redes, os homens foram identificados como Matheus e Eduardo, mas já apagaram seus perfis. Um deles seria, inclusive, advogado.

A Polícia Civil realizou a ocorrência na Central de Flagrantes e encaminhou as vítimas ao Instituto Médico Legal (IML).

