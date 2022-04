Em jantar com a Faria Lima, Gleisi Hoffmann diz que Lula vai comandar crescimento econômico

A presidente do PT se encontrou com seleto grupo de empresários edit

247 - Em jantar com executivos da Faria Lima, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez um discurso em que tentou a aproximação com o setor. Ela afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai comandar o crescimento econômico do país.

O objetivo do encontro foi aproximar o PT a um setor onde Lula ainda enfrenta resistências, sobretudo pelas posições do partido sobre a revisão da reforma trabalhista e as privatizações.

O encontro de Gleisi com os empresários foi promovido pelo grupo Esfera Brasil, que pretende receber todos os presidentes de partidos com candidatos ao Palácio do Planalto.

