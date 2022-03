Em Manaus, Lula costura alianças para eleições

Lula prometeu retornar para corpo a corpo com a população e com agenda oficial no Amazonas edit

Por Mário Adolfo Filho, para o 247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em Manaus na tarde desta segunda-feira, 7/02. Ele fez uma parada técnica no Amazonas ao retornar de viagem ao México e aproveitou o desembarque para um rápido encontro com lideranças locais.

Na reunião fechada à imprensa no hangar do Governo do Amazonas, no aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Lula conversou com o senador Omar Aziz (PSD), os deputados federais Marcelo Ramos (PSD) e José Ricardo (PT), o deputado estadual Sinésio Campos (PT) e a ex-senadora Vanessa Graziottin (PCdoB).

“Acho que o mais importante nesse momento é que o Lula seja instrumento para apoio do PT na questão da Zona Franca de Manaus”, disse Marcelo Ramos, que deixou o PL e filiou-se ao PSD após Jair Bolsonaro se juntar à legenda de Valdemar Costa Neto.

A viagem também serviu para mostrar quem deve estar no 'front' de Lula em alguns meses, quando ele tentará derrotar Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais.

Lula prometeu retornar para corpo a corpo com a população e com agenda oficial no Amazonas. “ Lula sabe que é muito bem-vindo ao nosso Estado e prometeu voltar”, disse Omar.

