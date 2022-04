Em meio a ataques de Bolsonaro, TSE convida União Europeia para observar eleições

"A OEA já foi convidada antes para observar as eleições de 2018 e 2020. Neste ano, estamos convidando outras instituições", disse à Reuters uma fonte do TSE, pedindo anonimato edit

Sputnik Brasil - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) convidou a União Europeia pela primeira vez para observar suas eleições gerais neste ano, revelou o órgão à agência Reuters nesta segunda-feira (11).

"A OEA já foi convidada antes para observar as eleições de 2018 e 2020. Neste ano, estamos convidando outras instituições", disse à agência uma fonte do TSE, pedindo anonimato.

O tribunal informou ainda que convidou outros grupos e instituições internacionais para montar missões de observação eleitoral, incluindo a Organização dos Estados Americanos (OEA), a ONG Carter Center, o parlamento do bloco comercial sul-americano Mercosul e a Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais (IFES, na sigla em inglês), com sede em Washington. Segundo a autoridade eleitoral, os convites ainda estão sendo negociados.

O vice-presidente da Comissão Europeia, Josep Borrell, que lida com a política externa da UE, respondeu ao convite no mês passado. Ele agradeceu ao TSE e afirmou que precisava consultar os 27 Estados-membros do bloco e o Parlamento Europeu, segundo disse à Reuters uma pessoa com conhecimento do assunto.

De acordo com a agência, a UE planeja enviar uma missão ao Brasil em maio para avaliar a viabilidade de ser um observador oficial nas eleições gerais de outubro.

A embaixada da UE em Brasília se recusou a comentar, e o gabinete do presidente Jair Bolsonaro não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da agência.

Bolsonaro, por diversas vezes, criticou o sistema eleitoral brasileiro, afirmando que o modelo é suscetível a fraudes e sugerindo a volta às cédulas de papel. Ele questiona a independência do TSE, cujos principais membros são ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que têm rebatido as declarações do presidente sobre o sistema de votação eletrônica do Brasil.

Pesquisas de opinião recentes mostram que Bolsonaro está bem atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com o último levantamento do Datafolha, o petista tem 43% das intenções de voto, contra 26% do atual presidente. Os demais candidatos não chegam aos dois dígitos.

