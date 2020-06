Em meio a rumores de demissão, Bolsonaro diz que “estamos tentando solucionar com o Sr. Weintraub”

Jair Bolsonaro estaria decidido a demitir o ministro da Educação após a participação dele em ato do grupo 300 no domingo edit

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro criticou o ministro da Educação, Abraham Weintraub, nesta segunda-feira (15) durante entrevista à TV BandNews. O ex-capitão deu mais um sinal de que pode estar prestes a demitir o ministro após a participação em ato com o grupo 300 do Brasil.

“Quanto à participação do ministro a um grupamento de pessoas, que não foi o grupo que disparou fogos contra o Supremo, ele não foi muito prudente. Não foi um bom recado. Ele não estava representando o governo, estava representando a si próprio. Estamos tentando solucionar com o Sr. Weintraub”, afirmou o presidente.

Alvo de inquérito no STF que apura fake news e ataques às instituições, Weintraub incomodou o Planalto por participar do ato no último domingo. Ministros do STF já admitiram que Weintraub pode ser preso e que teriam sido avisados por interlocutores de Jair Bolsonaro que o titular da Educação estaria com os dias contados no governo.

