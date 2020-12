Em meio ao caos na aquisição de vacinas, governo gasta R$250 milhões com hidroxicloroquina em farmácias populares

Mesmo com mais de 2,5 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina encalhados nos estoques, o Ministério da Saúde planeja gastar até R$ 250 milhões para oferecer o medicamento, além do antibiótico azitromicina, no programa Farmácia Popular edit

247 - Mesmo com mais de 2,5 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina encalhados nos estoques, o Ministério da Saúde planeja gastar até R$ 250 milhões para oferecer o medicamento, além do antibiótico azitromicina, no programa Farmácia Popular, medicamentos que não possuem eficácia alguma no combate à Covid-19.

O gasto do governo com o medicamento ocorre no mesmo momento que o Ministério da Saúde promove um plano desorganizado de vacinação em massa contra a Covid-19, levando 11 governadores a buscarem, de forma paralela, soluções de imunização contra a Covid-19 em seus estados.

Segundo reportagem do jornal Estado de S.Paulo, o plano prevê reembolsar farmácias conveniadas para que distribuam de graça os produtos que compõem o chamado “kit covid”.

