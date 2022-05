Em plena crise com Ministério da Defesa, Fachin convoca nova reunião de comissão eleitoral do TSE

Apoie o 247

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, convocou uma nova reunião com membros da Comissão de Transparência Eleitoral.

O encontro está agendado para 20 de junho, por videoconferência, e incluirá membros do Observatório de Transparência Eleitoral, colegiado com cerca de 40 instituições que atuam na área, algumas, inclusive, como fiscalizadoras das eleições.

A convocação ocorre em meio a uma crise com o Ministério da Defesa que está sendo utilizado por Jair Bolsonaro para interferir no processo eleitoral, com questionamentos sobre a urna eletrônica e procedimentos relacionados à fiscalização e apuração dos votos.

O Ministério da Defesa enviou um ofício a Fachin no qual pediu a publicidade das sugestões feitas pelas Forças Armadas ao processo eleitoral deste ano. Essas sugestões foram apresentadas no âmbito da Comissão de Transparência Eleitoral. Nesta segunda-feira, o TSE atendeu à solicitação e tornou públicas as demandas dos militares, que foram rejeitadas pela corte.

A conduta do ministro da Defesa, general Paulo Sergio Nogueira, está sendo criticada por parte dos integrantes do TSE e do Supremo Tribunal Federal (STF), informa a jornalista Bela Megale no jornal O Globo.

Jair Bolsonaro está em plena ofensiva contra o TSE, fazendo críticas públicas ao sistema eleitoral.

