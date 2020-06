Em resposta ao governo, PT propõe cotas permanentes em cursos de pós-graduação

A iniciativa é uma reação a um dos últimos atos do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, que revogou a política de cotas que existia desde maio de 2016 edit

247 - A bancada do PT na Câmara dos Deputados, representada pelo líder do partido na casa, Enio Verri (PT-PR), protocolou nesta segunda-feira (22) um projeto de lei (PL 3438/20) para tornar permanentes as ações afirmativas para negros, indígenas e pessoas portadoras de deficiência em cursos de pós-graduação em instituições federais de ensino superior.

A iniciativa é uma resposta a um dos últimos atos do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, que revogou a política de cotas que existia desde maio de 2016, assinada pelo então ministro Aloizio Mercadante.

À época, a determinação de Mercadante obrigava instituições federais de ensino superior a apresentarem um plano para a “inclusão de negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência em seus programas de pós-graduação (mestrado, mestrado profissional e doutorado), como políticas de ações afirmativas”.

