Em retrospectiva de 2021, PT diz que lutou na CPI por direitos e pela vida

247 - Responsável por neutralizar as principais tentativas bolsonaristas de sabotagem do combate à pandemia em 2021, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid do Senado, mesmo encerrada, ainda produz desdobramentos políticos, afirma o PT em seu site oficial.

Em janeiro de 2022, uma missão oficial da Comissão de Direitos Humanos (CDH) da Casa entregará o relatório final da CPI ao Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia (Países Baixos).

O senador Humberto Costa (PT-PE), presidente da CDH e integrante da CPI, lembrou, nesta segunda-feira (27), a atuação do colegiado. “Um trabalho intenso, sério e com compromisso de dar respostas aos brasileiros que tanto sofreram – e ainda sofrem – com a estratégia genocida do governo federal”, afirmou em postagem no Twitter.

Costa adiantou que a CDH vai funcionar como uma extensão da CPI da Covid, dando continuidade às investigações e ao debate de temas que não puderam ser aprofundados pelo colegiado, que encerrou os trabalhos no fim de outubro. Seu documento final pede o indiciamento de Bolsonaro e mais 77 pessoas, além de duas empresas, por crimes contra a humanidade, que são julgados pelo Tribunal Penal Internacional.

“Essa CPI trouxe luzes sobre os fatos acontecidos em toda a pandemia e conseguiu provar uma tese central: a estratégia escolhida pelo governo Bolsonaro para a superação da pandemia foi a busca da imunidade coletiva pela transmissão da doença. E nós conseguimos provar isso. O que representa um crime com dolo eventual. Espero que a justiça seja feita e eles possam pagar por esses crimes”, destacou o senador pernambucano

Por seu turno, o senador Rogério Carvalho, do PT sergipano afirmou que "a CPI proporcionou antecipar o cronograma de vacinas, pressionou para que tivesse vacinas para todos os brasileiros, impedimos que tivesse esquemas de corrupção bilionários montados no Palácio do Planalto”,

Jean Paul Prates (PT-RN), que completou o trio petista na comissão, destaca as múltiplas dimensões da CPI. “Ela investigou todo um processo que matou muita gente, é a mais importante porque envolve a matança. Claro que a gente teria óbito por Covid-19, mas não cinco vezes mais que a média mundial. O que poderia ser mais importante do que investigar as causas disso?”, questiona.

