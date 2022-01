Em ritmo de campanha, Bolsonaro faz propaganda pelo TikTok com ataque a Lula

Apoie o 247

Por Guilherme Levorato, 247 - Já em ritmo de campanha eleitoral, Jair Bolsonaro começa a testar uma nova rede social para veicular suas propagandas neste ano.

A escolhida da vez é o TikTok, rede social de origem chinesa que nos últimos dois anos se tornou um sucesso absoluto no Brasil. Em 2021, o aplicativo social foi mais acessado que o Google.

Na ocasião da campanha de 2018, o Facebook foi a principal plataforma utilizada por Bolsonaro para fazer propaganda e disseminar desinformação. A receita deve ser repetida ao longo de 2022.

No vídeo publicado por Bolsonaro, com direito a música melancólica como trilha de fundo, o chefe do governo federal ataca o ex-presidente Lula (PT) por seu apoio à Venezuela e se coloca como último obstáculo para o socialismo no Brasil.

O "fantasma" do socialismo e do comunismo são corriqueiramente utilizados pelos bolsonaristas para fortalecer o governo, mas o país está muito longe de adotar qualquer um dos dois modelos político-econômicos.

Procurada pelo Brasil 247, a equipe de Lula afirma que "Bolsonaro tenta, por meio de cortinas de fumaça, fake news e distrações, desviar atenção do fracasso do seu governo e da tragédia do seu governo na vida de milhões de brasileiros".

Sobre o uso do TikTok pelos bolsonaristas, a equipe do petista prefere guardar segredo no que se refere à estratégia de comunicação do ex-presidente, mas alerta: "ainda não consideramos que estamos em campanha".

