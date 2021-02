Embaixador da China garante entrega de matéria-prima ao Brasil e governos estaduais tentam compra direta de vacinas

O governador Wellington Dias (PI), coordenador da temática estratégia para vacina contra Covid-19 do Fórum dos Governadores, e o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, se reuniram para acelerar a entrega do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) ao País. Dias afirmou que terá uma reunião com Eduardo Pazuello para que os estados façam a compra direta de vacinas edit

247 - O governador do Piauí, Wellington Dias, presidente do Consórcio Nordeste e coordenador da temática estratégia para vacina contra Covid-19 do Fórum dos Governadores, esteve em videoconferência com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming e outros chefes de Executivos estaduais para acelerar a entrega do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a imunização nesta pandemia. Até final de fevereiro 3 lotes serão entregues ao Brasil. Dias também disse que terá uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para que os estados façam a compra direta das vacinas.

"Os estados têm interesse nessa compra direta que só será possível com o aval do Ministério da Saúde", afirmou o governador. "Conversamos sobre o que é possível de entrega de IFA mês a mês para o Instituto Butantan e para a Fiocruz e sobre a possibilidade de aquisição pelos estados, principalmente para a região norte. Falamos sobre nosso interesse em sair o mais rápido possível dessa crise e agradecemos no que puderam ajudar nesse momento delicado", complementou.

O embaixador Yang destacou que as empresas estão cumprindo os contratos firmados com o lado brasileiro para fornecimento do IFA, tanto para a produção da Coronavac quanto para a Oxford/Astrazeneca. “Vamos continuar ajudando com Brasil com vacinas que são as armas para conter a pandemia e garantir a saúde do povo. Serão de 2 a 3 lotes de IFAs por mês”, afirmou.

Sobre a integração entre governadores para a busca das vacinas, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra destacou o esforço do presidente do Consórcio Nordeste. "Quero parabenizar o governador Wellington Dias vem desempenhando esse papel com muita competência e dedicação, que é de coordenação de estratégia para vacina do Fórum dos Governadores", disse.

O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking global de casos de coronavírus (9,4 milhões), atrás de Índia (10,8 milhões) e Estados Unidos (27,2 milhões). O governo brasileiro também contabiliza a segunda maior quantidade mortes (229 mil). Nessa estatística os EUA também ficam na primeira posição (467 mil).

