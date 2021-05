Embaixador da China vai se reunir com governadores para tratar de envio de insumos para vacinas

A produção da vacina Coronavac pelo Butantan está interrompida desde a semana passada. Encontro visa solucionar a falta do IFA - Insumo Farmacêutico Ativo edit

247 - O embaixador da China, Yang Wanming, se reunirá com o na quinta-feira (20), para tratar do cronograma de entrega de insumos para produção de vacinas no Brasil.

Os governadores também vão conversar com o representante chinês sobre o pedido feito anteriormente de 30 milhões de vacinas da farmacêutica chinesa chinesa Sinopharm, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

A produção de doses da Coronavac pelo Butantan foi interrompida na sexta-feira (14) devido à falta de IFA (ingrediente farmacêutico ativo), base do imunizante.

