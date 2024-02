Embaixador de Israel é convidado a participar do ato de Bolsonaro em 25/2

Apoie o 247

247 - O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zonshine​, foi convidado pelo braço direito de Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, a participar da manifestação bolsonarista marcada para o dia 25 deste mês na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), informa a coluna Painel, na Folha de S. Paulo.

No entanto, um dos principais articuladores da ofensiva evangélica contra o governo Lula, o pastor Silas Malafaia se opõe à presença de Zonshine no ato.

Ele afirmou ao Painel que é contra o convite, que poderia desviar o foco da manifestação, que é defender Bolsonaro das investigações da Polícia Federal por conta da tentativa de golpe de Estado.

Zonshine vem se aproximando das forças golpistas desde o início da mais recente escalada no conflito entre israelenses e palestinos. O governo de extrema direita daquele país fez uma série de ataques ao presidente Lula por conta de suas críticas à guerra genocida, que já matou mais de 29 mil palestinos.

