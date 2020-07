Empresa cria saco com rosto de Bolsonaro para coletar cocô de cachorro

247 - Uma marca criou um saco para coletar cocô de cachorro com a rosto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Nomeada de Bozobag, a empresa afirma em seu site que "os saquinhos são usados como uma forma de protesto contra a situação atual do nosso país". A informação é do portal O DIA.

"Mostre toda sua indignação com o governo atual fazendo a coisa certa, coletando cocô de seu pet com a cara do responsável", diz a descrição do produto. Ainda de acordo com o fabricante, o produto é feito com material resistente, 100% reciclado e "à prova de vazamentos para você não ter que se preocupar. Afinal, o governo já te dá muita dor de cabeça", diz a descrição.

O site também exibe outros avisos como: "esses saquinhos são para você que também já cansou do presidente cagando no nosso país e tem vontade de esfregar a cara dele no cocô do cachorro" e "Garanta o seu antes que os minions derrubem esse site!".

