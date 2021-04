Empresária com contrato de R$ 4,4 mi com Itamaraty será anfitriã de almoço com Bolsonaro

A empresária , que receberá para um almoço com mulheres executivas nessa sexta-feira em São Paulo, é presidente da agência in.Pacto, recentemente contratada para cuidar da comunicação corporativa da Apex, ligada ao Itamaraty. edit

247 - A empresária Karim Harji, que receberá para um almoço com mulheres executivas nesta sexta-feira em São Paulo, é presidente da agência in.Pacto, recentemente contratada para cuidar da comunicação corporativa da Apex, ligada ao Itamaraty. A informação é do jornalista auro Lardim em sua coluna no portal O Globo.

Após vencer a licitação, a in.Pacto assinou contrato de R$ 4,4 milhões com a Apex. A vigência, iniciada em fevereiro, é de um ano.

O jornalista ainda informa que Karim convidou Bolsonaro para almoçar com empresárias paulistas, depois de críticas ao presidente pelo último encontro com empresários, que ocorreu sem mulheres.

