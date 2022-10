Empresário e marido da cantora Perlla é preso pela PF em operação contra esquema de pirâmide em criptomoedas

Apoie o 247

247 - O músico e empresário Patrick Abrahão, marido da cantora Perlla, foi preso nesta quarta-feira (19) pela Polícia Federal (PF) em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Segundo o G1, Patrick estava sendo investigado na Operação La Casa de Papel, deflagrada de forma conjunta pela PF, Receita Federal e a Agência Nacional de Mineração (ANM), contra um esquema de pirâmide financeira transnacional em mais de 80 países que teria lesado cerca de 1,3 milhão de pessoas em até R$ 4,1 bilhões.

Ainda conforme a reportagem, a 3ª Vara da Justiça Federal de Campo Grande expediu seis mandados de prisão e outros 41 de busca, além de determinar o bloqueio de US$ 20 milhões dos investigados. “Ainda foi deferido o sequestro ‘de dinheiro em contas bancárias, imóveis de altíssimo padrão, gado, veículos, ouro, joias, artigos de luxo, mina de esmeraldas, lanchas e criptoativos em posse das pessoas físicas e jurídicas investigadas’”, ressalta o G1.Os mandados foram cumpridos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina.

De acordo com a PF, Patrick Abrahão é investigado pelos crimes de fraude contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato.

Nas redes sociais, o empresário se apresenta como cristão e fundador da Rede PP, que teria “mais de 90 mil afiliados”, além de ter “mais de 100 milionários formados”. Só no Instagram, Patrick registra quase 3,1 milhões de seguidores.

